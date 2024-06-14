Суд ужесточил наказание двоим избившим мать и дочь в Екатеринбурге хулиганам

На Урале двое осужденных за нападение на мать и дочь получили ужесточение

Свердловский областной суд ужесточил приговоры двоим осужденным 19-ти и 20-ти лет молодым людям по делу о хулиганском нападении на остановке общественного транспорта на мать и дочь. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как установил суд, нападение на женщин произошло 11 февраля 2022 года. Тогда подсудимые устроили дебош в автобусе и без повода неоднократно оскорбляли ехавшую рядом с ними молодую девушку, несколько раз ударив ее. Пострадавшая позвонила своей матери, чтобы та встретила ее на остановке. Когда девушка вышла из автобуса, хулиганы проследовали за ней. Они напали на нее, толкнули на землю и по очереди избили, а затем схватили ее и бросили о стену здания. В результате потерпевшая ударилась о стекло головой и упала. В это время ее мать попыталась остановить нападавших, но в ответ они избили ее. В результате один из злоумышленников сломал женщине левую лодыжку. После этого хулиганы скрылись. Установлено, что ими совершены и другие преступления.

По данным правоохранителей, в апреле 2023 года суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу в отношении злоумышленников по статьям о хулиганстве, об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, о грабеже и о разбое. Тогда старший из них получил наказание в виде трех лет колонии, а младший — 3,5 года. Однако сейчас прокурор представил суду апелляционное представление о нарушениях уголовного закона и мягкости назначенного наказания осужденным. Так, суд согласился с доводами обвинения и вынес новый приговор фигурантам.

Теперь суд приговорил 20-летнего осужденного к лишению свободы на срок 3,5 года, а 19-летнего — к четырем годам, трем месяцам и 10 дням. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал 48-летнего уроженца Афганистана, ударившего 22-летнюю женщину ножом на автобусной остановке.