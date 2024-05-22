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20:05, 22 мая 2024Силовые структуры

Набросившийся с ножом на женщину на автобусной остановке иностранец арестован

В Москве суд арестовал уроженца Афганистана, ударившего женщину ножом в шею
Начало событий в новости Стало известно о состоянии изрезанной ножом на остановке в Москве девушки

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве суд арестовал 48-летнего уроженца Афганистана, ударившего 22-летнюю женщину ножом на автобусной остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Иностранцу предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство. Во время заседания свою вину он признал и попросил суд о домашнем аресте.

По данным прокуратуры, иностранец набросился с ножом на женщину на автобусной остановке, расположенной на Уральской улице, 20 мая. Пострадавшая была госпитализирована. Позже стало известно о том, что в больнице ее состояние ухудшилось, — в легком девушки из-за полученного удара образовался пневмоторакс — скопление воздуха в плевральной полости.

Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.

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      Анна Габай
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