Стало известно о состоянии изрезанной ножом на остановке в Москве девушки

Shot: состояние изрезанной ножом на востоке Москвы 22-летней девушки ухудшилось

Ухудшилось состояние 22-летней девушки, которую накануне изрезал ножом уроженец Афганистана на автобусной остановке в районе Гольяново на востоке Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, лезвие задело легкое и один из нервов. Пострадавшая практически потеряла способность говорить.

Медики одной из столичных клиник спасли девушке жизнь, проведя срочную операцию, однако позже ей стало хуже. Выяснилось, что в легком девушки из-за удара иностранца образовался пневматоракс — скопление воздуха в плевральной полости. По этой причине горожанке сложно дышать. Кроме того, у нее поврежден один из нервов в области грудной клетки.

Доктора, как узнал Shot, пока не делают каких-либо прогнозов относительно здоровья пациентки.

Ранее сообщалось, что нападавшего задержали по горячим следам — им оказался 48-летний уроженец Афганистана с разрешением на временное проживание в России. Мужчина был пьян, с ним начали проводить работу следователи.