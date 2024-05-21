Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:46, 21 мая 2024Россия

Стало известно о состоянии изрезанной ножом на остановке в Москве девушки

Shot: состояние изрезанной ножом на востоке Москвы 22-летней девушки ухудшилось

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ухудшилось состояние 22-летней девушки, которую накануне изрезал ножом уроженец Афганистана на автобусной остановке в районе Гольяново на востоке Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как выяснило издание, лезвие задело легкое и один из нервов. Пострадавшая практически потеряла способность говорить.

Медики одной из столичных клиник спасли девушке жизнь, проведя срочную операцию, однако позже ей стало хуже. Выяснилось, что в легком девушки из-за удара иностранца образовался пневматоракс — скопление воздуха в плевральной полости. По этой причине горожанке сложно дышать. Кроме того, у нее поврежден один из нервов в области грудной клетки.

Доктора, как узнал Shot, пока не делают каких-либо прогнозов относительно здоровья пациентки.

Ранее сообщалось, что нападавшего задержали по горячим следам — им оказался 48-летний уроженец Афганистана с разрешением на временное проживание в России. Мужчина был пьян, с ним начали проводить работу следователи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

      На Украине допустили потерю территорий из-за нехватки людей на фронте

      В Кремле рассказали о тяжелом положении ВСУ на фронте

      Стало известно о состоянии изрезанной ножом на остановке в Москве девушки

      В Донецке сообщили о гибели местного жителя при обстреле ВСУ

      В Кремле заявили о скатывании киевских властей в истерику

      Российского физика посадили на 14 лет по делу о госизмене

      На Украине отказались от введения налога на бездетность

      Кристина Асмус опубликовала фото после кардинальной смены имиджа

      Администрация больницы рассказала новые подробности о состоянии премьера Фицо

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше