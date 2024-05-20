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15:28, 20 мая 2024Силовые структуры

Иностранец набросился на женщину с ножом на автобусной остановке в Москве

В Москве уроженец Афганистана ударил женщину ножом в шею, его задержали

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Москве иностранец набросился на женщину на автобусной остановке и ударил ее ножом в шею. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Все произошло в столичном районе Гольяново. 22-летнюю потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали по горячим следам — им оказался 48-летний уроженец Афганистана с разрешением на временное проживание в России, пишет Telegram-канал «112». В момент задержания мужчина был пьян, сейчас с ним работают следователи.

Ранее в Норильске полицейские задержали 34-летнего местного жителя, который пришел выяснять отношения и порезал сожительницу и своего 12-летнего пасынка ножом.

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      Олеся Мицкевич
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