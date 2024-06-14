Темпы вывоза украинского зерна из страны стали рекордными

РИА Новости: Украина вывозит зерно на зарубежные рынки рекордными темпами

В феврале-мае 2024 года Украина нарастила темпы вывоза зерна на зарубежные рынки до рекордных. В среднем ежемесячно из страны экспортируется более пяти миллионов тонн, подсчитали РИА Новости на основе данных таможни и минсельхоза Украины.

За четыре месяца украинские компании вывезли за границу 22,2 миллиона тонн кукурузы, пшеницы и ячменя — в среднем по 5,56 миллиона тонн в месяц. Таких объемов не наблюдалось ни разу как минимум за последние шесть лет, тогда Киев за аналогичный период поставлял за границу в среднем 14,7 миллиона тонн зерна, а за период до начала специальной военной операции — 15,7 миллиона тонн. Главным покупателем украинского зерна с долей в треть поставок пшеницы и пятую часть кукурузы стала Испания. В прошлом же лидерами по закупкам кукурузы был Китай, пшеницы — Турция.

Независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов объясняет, что такое наращивание темпов вывоза зерна связано с наступлением российской армии и растущими опасениями аграриев. Он отметил, что производители стремятся продать зерно любой ценой, чтобы получить за него «не фантики в виде гривны», а валюту. Сейчас в экспорте задействованы все виды транспорта — автомобильный, железнодорожный, а также корабли в портах, где их работа не парализована действиями российской армии, добавил специалист.

13 июня Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку на 0,5 процентных пункта, до 13 процентов годовых. После этого решения регулятор понизил официальный курс национальной валюты к доллару до нового исторического минимума — 40,69 гривны за доллар.