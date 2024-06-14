Трамп допустил существование НЛО

Экс-президент США Трамп допустил существование инопланетной жизни

Экс-президент США Дональд Трамп допустил существование инопланетных форм жизни. Интервью политика доступно в подкасте Логана Пола Impaulsive на YouTube.

«Верю ли я в это? Наверное, я не могу сказать, что верю. Но я встречался с серьезными людьми, которые говорят, что вокруг летают какие-то действительно странные объекты, поэтому я допускаю их существование», — рассказал политик.

Трамп добавил, что во время своего президентства он потратил много времени на изучение вопроса НЛО. Кроме того, экс-президент усомнился в том, что правительство США скрывает от общественности какую-либо важную информацию по этой теме.

Ранее Трамп выразил беспокойство из-за быстрых темпов развития искусственного интеллекта (ИИ). Политик встревожился из-за того, что эта технология справляется с составлением речи для выступления быстрее и лучше, чем это делают его сотрудники.