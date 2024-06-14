Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:29, 14 июня 2024Мир

Трамп допустил существование НЛО

Экс-президент США Трамп допустил существование инопланетной жизни

Фото: imago-images.de / Globallookpress.com

Экс-президент США Дональд Трамп допустил существование инопланетных форм жизни. Интервью политика доступно в подкасте Логана Пола Impaulsive на YouTube.

«Верю ли я в это? Наверное, я не могу сказать, что верю. Но я встречался с серьезными людьми, которые говорят, что вокруг летают какие-то действительно странные объекты, поэтому я допускаю их существование», — рассказал политик.

Трамп добавил, что во время своего президентства он потратил много времени на изучение вопроса НЛО. Кроме того, экс-президент усомнился в том, что правительство США скрывает от общественности какую-либо важную информацию по этой теме.

Ранее Трамп выразил беспокойство из-за быстрых темпов развития искусственного интеллекта (ИИ). Политик встревожился из-за того, что эта технология справляется с составлением речи для выступления быстрее и лучше, чем это делают его сотрудники.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Страны G7 пригрозили России из-за ядерного оружия на Украине

      Раскрыты главные признаки измены

      Путин назвал священным для всех народов России слово «мама»

      Украинские Abrams получили фартуки и «Контакт»

      Звезда порно рассказала о полученной на съемках травме

      Трамп допустил существование НЛО

      Популярная авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

      Карту с Лукоморьем отреставрировали и покажут в Челябинске

      Лолита рассказала об отказе от черешни ради мини-платья

      Путин рассказал о необходимости отодвигать линию фронта в направлении Харькова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше