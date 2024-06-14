Трамп оценил темпы развития ИИ

Трамп заявил, что его пугают быстрые темпы развития ИИ

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Youtube-каналу Impaulsive заявил, что его пугают быстрые темпы развития искусственного интеллекта (ИИ).

Политик встревожен из-за того, что эта технология справляется с составлением речи для выступления быстрее и лучше, чем это делают его сотрудники.

«Все было готово очень быстро, буквально за минуты. Это пугает», — рассказал Трамп.

Он подчеркнул, что провести этот эксперимент ему предложил «один из выдающихся людей» в сфере искусственного интеллекта. По словам экс-главы страны, его собеседник «сделал несколько кликов» и вскоре представил ему «отличную речь». Трамп пошутил, что текст был составлен так хорошо, что он был бы не прочь использовать его, вдобавок уволив его спичрайтера.

Ранее Bloomberg писало, что американские чиновники все чаще заявляют о якобы планах России повлиять на президентские выборы 5 ноября через искусственный интеллект.