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04:49, 14 июня 2024Мир

Трамп рассказал о договоренности с российским спортсменом Нурмагомедовым

Трамп дал обещание экс-чемпиону UFC Нурмагомедову остановить конфликт на Украине

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп дал обещание бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, что остановит конфликт на Украине в случае победы на американских президентских выборах. О такой договоренности с российским спортсменом политик рассказал в интервью YouTube-каналу Impaulsive.

«Хабиб подошел ко мне после боя. Он очень умный. Думаю, он хороший друг [президента России Владимира] Путина. Он сказал, что мы должны прекратить убийства. И это правда. Сразу после выборов, если я одержу победу, я остановлю войну», — сказал Дональд Трамп.

Нурмагомедов встретился с Трампом во время турнира UFC 302 в Ньюарке (штат Нью-Джерси) в начале июня. Спортсмен выступал секундантом Ислама Махачева, который вступил в бой с американцем Дастином Порье.

Ранее Дональд Трамп оценил свои отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, он ладил с российским лидером, потому что ему легче иметь дело с сильными, чем со слабыми.

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      Александра Синицына
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