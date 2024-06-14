Трамп оценил отношения с Путиным

Трамп объяснил хорошие отношения с Путиным тем, что с сильными легче иметь дело

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive оценил отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

По его словам, он ладил с президентом России, потому что ему легче иметь дело с сильными, чем со слабыми. При этом он подчеркнул, что был жестким по отношению к Путину.

«Забавно, что мне легче выстраивать отношения с сильными, чем со слабыми. Со слабыми я не очень уживаюсь», — сказал Трамп.

Ранее Путин затруднился ответить на вопрос про возможные перемены в политике США по Украине, если к власти придет кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп.

В мае Трамп на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании заявлял, что во время своего президентства готов бомбить Москву и Пекин.