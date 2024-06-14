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13:21, 14 июня 2024Силовые структуры

Трех мигрантов и россиянина заподозрили в похищении иностранца

В Ростовской области арестовали мигрантов за похищение человека ради денег

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Ростовской области под стражу заключили трех мигрантов из Центральной Азии и местного жителя, которые подозреваются в похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, в мае подозреваемые похитили иностранца и вымогали у него миллион рублей. Мужчину также избили. Похитителей задержали сотрудники УФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала планировавшего вступить в украинскую террористическую организацию россиянина.

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