Трех мигрантов и россиянина заподозрили в похищении иностранца

В Ростовской области арестовали мигрантов за похищение человека ради денег

В Ростовской области под стражу заключили трех мигрантов из Центральной Азии и местного жителя, которые подозреваются в похищении человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным ведомства, в мае подозреваемые похитили иностранца и вымогали у него миллион рублей. Мужчину также избили. Похитителей задержали сотрудники УФСБ и МВД при силовой поддержке Росгвардии.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала планировавшего вступить в украинскую террористическую организацию россиянина.