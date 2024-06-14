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17:22, 14 июня 2024Мир

Турция сделает заявление о России на мирной конференции по Украине

Reuters: Турция призовет Украину к переговорам с Россией на саммите в Швейцарии
Хакан Фидан (в центре)

Хакан Фидан (в центре). Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе саммита по Украине в Швейцарии сделает заявление о неэффективности переговоров без участия России и призовет Киев решить конфликт дипломатическим способом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Фидан планирует сделать заявление о том, что саммит, на котором присутствуют все стороны конфликта, включая Россию, будет иметь больше шансов на достижение результатов», — сообщает агентство.

Авторы материала добавили, что глава МИД Турции также повторит призыв Анкары к решению украинского кризиса дипломатическим путем.

11 июня Фидан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Турция собирается продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.

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      Дарья Устьянцева
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