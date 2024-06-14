Турция сделает заявление о России на мирной конференции по Украине

Reuters: Турция призовет Украину к переговорам с Россией на саммите в Швейцарии

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе саммита по Украине в Швейцарии сделает заявление о неэффективности переговоров без участия России и призовет Киев решить конфликт дипломатическим способом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Фидан планирует сделать заявление о том, что саммит, на котором присутствуют все стороны конфликта, включая Россию, будет иметь больше шансов на достижение результатов», — сообщает агентство.

Авторы материала добавили, что глава МИД Турции также повторит призыв Анкары к решению украинского кризиса дипломатическим путем.

11 июня Фидан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Турция собирается продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине.