В Турции пообещали продолжить посреднические усилия по конфликту на Украине

Глава МИД Турции Фидан пообещал продолжить посредничество по Украине

Турция собирается продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине, пообещал глава МИД республики Хакан Фидан. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает Anadolu.

«Мы полны решимости продолжать всю возможную посредническую деятельность по Украине», — сказал он.

Фидан также передал Путину приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава МИД отметил, что отношения между двумя странами развиваются хорошо.

На встрече с дипломатом Путин анонсировал встречу с Эрдоганом в июле в Астане. Президент попросил Фидана передать наилучшие пожелания своему турецкому коллеге.

Вместе с этим российский президент поприветствовал интерес Турции ко вступлению в БРИКС и заявил, что будет поддерживать страну в стремлении решать общие задачи.