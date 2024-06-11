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21:48, 11 июня 2024Мир

В Турции пообещали продолжить посреднические усилия по конфликту на Украине

Глава МИД Турции Фидан пообещал продолжить посредничество по Украине
Хакан Фидан

Хакан Фидан. Фото: Iranian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Турция собирается продолжить посреднические усилия для урегулирования конфликта на Украине, пообещал глава МИД республики Хакан Фидан. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает Anadolu.

«Мы полны решимости продолжать всю возможную посредническую деятельность по Украине», — сказал он.

Фидан также передал Путину приветствие от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава МИД отметил, что отношения между двумя странами развиваются хорошо.

На встрече с дипломатом Путин анонсировал встречу с Эрдоганом в июле в Астане. Президент попросил Фидана передать наилучшие пожелания своему турецкому коллеге.

Вместе с этим российский президент поприветствовал интерес Турции ко вступлению в БРИКС и заявил, что будет поддерживать страну в стремлении решать общие задачи.

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      Сергей Грехов
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