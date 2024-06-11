Путин анонсировал встречу с Эрдоганом

Путин анонсировал встречу с президентом Турции Эрдоганом в июле в Астане

Президент Владимир Путин анонсировал встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в июле в Астане. Об этом глава государства заявил на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, сообщает ТАСС.

Президент попросил дипломата передать наилучшие пожелания своему турецкому коллеге. «В июле, по-моему, 3-4-го числа он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», — сказал Путин.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Он также посетил встречу министров стран объединения в Нижнем Новгороде, чтобы обсудить возможность присоединения входящей в НАТО Турции.