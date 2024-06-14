Тюремщица стала порномоделью и попала в больницу после секса на первом свидании

Бывшая тюремщица из Австралии, которая стала успешной порномоделью, рассказала, как оказалась в больнице после секса на первом свидании. Об этом пишет News.com.au.

32-летняя Алисия Дэвис из города Голд-Кост несколько лет проработала в тюрьме строгого режима, а в конце 2022 года создала аккаунт на платформе OnlyFans и занялась созданием контента для взрослых.

Недавно она рассказала, что оказалась в постели с мужчиной, с которым «отлично поладила» во время первого свидания. «Мы использовали анальную пробку во время секса, и вдруг мне показалось, что она выпала», — поделилась тревожными воспоминаниями Дэвис.

Они с любовником начали искать секс-игрушку по всей комнате, однако не нашли. Тогда женщина провела «внутренний осмотр» и обнаружила пробку внутри себя. Дэвис попыталась вытащить ее самостоятельно, но не смогла. Пришлось обратиться в клинику. «В больнице еще два человека пытались достать ее, но ничего не вышло», — рассказала порномодель.

В итоге ей пришлось ждать два дня, прежде чем врачи провели операцию под общим наркозом. Извлечение секс-игрушки заняло пять минут. Врачи предложили ей взять пробку на память, но она решила выкинуть ее, потому что «у нее есть еще».

Дэвис призвала поклонников быть осторожными при использовании посторонних предметов во время секса.

Ранее Дэвис рассказала, что обнаружила своего бывшего школьного учителя среди платных подписчиков. Она заявила, что поведение мужчины было неправильным с моральной точки зрения.