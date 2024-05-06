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03:31, 6 мая 2024Из жизни

Ставшая порномоделью тюремщица нашла своего школьного учителя среди клиентов

Фото: Alicia Davis

Порномодель из Австралии, ранее работавшая надзирательницей в мужской тюрьме, рассказала, что обнаружила своего школьного учителя среди постоянных клиентов. Об этом пишет Daily Star.

31-летняя Алисия Дэвис из города Голд-Кост несколько лет проработала в тюрьме строгого режима, а в конце 2022 года создала аккаунт на платформе OnlyFans и занялась созданием контента для взрослых. Женщина рассказала, что недавно ей написал один из клиентов и сказал, что он ее бывший школьный учитель.

«Сначала я ему не поверила, потому что люди часто пишут странное. Я не удивляюсь, когда они выдумывают всякое, чтобы сблизиться со мной», — призналась Дэвис.

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Однако подписчик сразу же назвал школу, где она училась, и раскрыл другие подробности. Австралийка посмотрела его профиль, и поняла, что он покупает ее видео больше года. «Тогда я подумала: "Что ж". В том смысле, что он больше года здесь, я понятия не имела, кто он, и не вела с ним приватных сексуальных бесед. Я никогда его не увижу, так что какая разница?» — описала свою реакцию порномодель.

Тем не менее она добавила, что считает поведение бывшего учителя неправильным с моральной точки зрения, так как он знал ее ребенком.

Ранее Дэвис пожаловалась на бывших заключенных, которые преследуют ее. Она заявила, что отсидевшие уголовники требуют от нее записывать специальные видео в форме надзирательницы.

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      Никита Савин
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