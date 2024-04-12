Ставшая порномоделью тюремщица пожаловалась на преследующих ее заключенных

Бывшая тюремная надзирательница из Австралии стала популярной порномоделью и пожаловалась на бывших заключенных, которые преследуют ее. Об этом она рассказала News.com.au.

31-летняя Алисия Дэвис из города Голд-Кост несколько лет проработала в мужской тюрьме строгого режима. На специальных курсах она научилась, как правильно вести себя с опасным контингентом, и утверждает, что заключенные относились к ней с уважением. «В основном, они прилично себя вели, хотя время от времени встречались те, кто пытался повыпендриваться перед дружками», — поделилась она воспоминаниями.

Дэвис утверждает, что получала около 1,1 тысячи австралийских долларов в неделю (66,6 тысячи рублей), однако в итоге решила начать карьеру в индустрии для взрослых. Теперь доходы австралийки увеличились почти в 10 раз, но прежняя работа продолжает преследовать ее.

Женщина пожаловалась что бывшие заключенные находят ее в интернете и пытаются купить услуги. «Один попросил меня снять специальное видео. Я была бы рада сделать это, но тут он сказал: "Вы ведь догадываетесь, кто я? Я только что из тюрьмы вышел"», — припомнила один из таких случаев Дэвис.

Далее клиент потребовал, чтобы она оделась в костюм надзирательницы и устроила стриптиз. Женщина утверждает, что всегда отказывается от таких заказов, потому что «испытывает огромное уважение к прошлой работе». Более того, она утверждает, что однажды к ней обратился очень известный уголовник, который сидел в тюрьме, когда она еще была на службе. Подобных клиентов Дэвис сразу отключает и блокирует.

При этом к бывшим коллегам она относится более либерально. Порномодель призналась, что у нее в подписчиках есть несколько знакомых надзирателей, с которыми она общается и снимает видео для них.

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