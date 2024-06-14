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06:04, 14 июня 2024Мир

Поведение Байдена на саммите G7 назвали странным

NYP: Мелони пришлось возвращать блуждающего Байдена во время саммита
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден начал «блуждать» после выступления парашютистов на саммите G7 в Италии. Об этом пишет газета The New York Post.

Из-за этого премьеру страны Джордже Мелони пришлось «вернуть» его обратно к группе лидеров. На кадрах президент отдалился от группы на несколько шагов и подошел к одному из парашютистов, говоря ему какую-то фразу и показывая одобрительный жест.

Ранее Байден перепутал названия стран и в результате оговорки раскритиковал решение Вашингтона «лезть на Украину». После этого он исправился, уточнив, что имел в виду Ирак и Афганистан. Президент добавил, что решение о вторжении в Ирак породило новые проблемы.

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      Юлия Мискевич
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