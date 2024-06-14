Губернатор Гладков: в Белгородской области отменили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области отменили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

До этого ракетную опасность объявили в Белгороде, Белгородском районе и Курской области.

13 июня украинские дроны-камикадзе атаковали село Маломихайловка в Белгородской области. Первый беспилотник сдетонировал возле продуктового магазина. В результате пострадали четыре мирных жителя, двоих из них доставили в городскую больницу областного центра. Второй беспилотник атаковал легковой автомобиль.