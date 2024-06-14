Британский аналитик Меркурис: план Путина спас бы жизни сотен тысяч украинцев

Британский аналитик Александр Меркурис восхитился мирным планом по Украине, предложенным президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в видео на своем YouTube-канале.

«К чему бы это привело, так это к тому, что спасло бы жизни десятков, а, может быть, и сотен тысяч украинцев. Но они продолжат гибнуть, поскольку эти мирные предложения были отвергнуты», — заявил эксперт.

Он выразил уверенность в том, что как украинский лидер Владимир Зеленский, так и западные государства никогда не согласятся на такие условия, всячески отвергая дипломатическое разрешение конфликта. По мнению Меркуриса, урегулирование конфликта на основе предложенных Путиным принципов помогло бы соблюсти интересы всех сторон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на предложение Путина, отметив, что США и страны Европы хотят продолжить воевать с Россий с помощью украинцев.