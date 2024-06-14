В бундестаге оценили последствия санкций против Мосбиржи для экономики Европы

Депутат бундестага Котре: санкции против Мосбиржи нанесут ущерб Германии и ЕС

Санкции против Мосбиржи необходимо отменить, иначе они нанесут ущерб экономике Германии и странам Европы. Так последствия ограничений оценил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре, его слова приводит газета «Известия».

По словам депутата, если российская торговая площадка будет отрезана от евро, ведение расчетов с партнерами для компаний Евросоюза будет еще более проблематичным. Это даст Вашингтону возможность нажиться на сделках с Евросоюзом (ЕС). Американская политика санкций при этом идет вразрез с потребностями региона, так как местные компании вытесняют с рынка.

«Санкции должны быть отменены. Любое другое развитие событий нанесет ущерб именно Германии и Европе. Но нынешнее правительство этого не понимает», ― предупредил Котре.

Министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня. Площадка сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, россияне пока не почувствуют изменений и смогут, как и раньше, обменивать рубли на доллары и евро через российскую банковскую систему. В то же время блокирование Мосбиржи в отношении работы с долларом и евро, вызывает проблемы в международных расчетах. В частности, возникнут сложности с оплатой российских природных ресурсов и других экспортируемых товаров, отметил он.