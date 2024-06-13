В России назвали последствия санкций против Мосбиржи

Депутат Арефьев предрек сложности с оплатой нефти из РФ из-за новых санкций

После введения санкций против Московской биржи ожидаются сложности с оплатой российских природных ресурсов и других экспортируемых товаров, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Последствия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Россияне пока не почувствуют изменений и смогут, как и раньше, обменивать рубли на доллары и евро через российскую банковскую систему, уверен депутат. Затруднения же, по его словам, коснутся экономики. Парламентарий подчеркнул, что блокирование Мосбиржи в отношении работы с долларом и евро, вызывает довольно сложные проблемы.

«Дело в том, что у нас на сегодняшний день схема такая: мы продаем нефть и газ, наши покупатели идут на биржу, покупают рубли за евро и доллары и этими рублями расплачиваются с нашими поставщиками. Теперь, когда биржа не работает в этом отношении, они не могут покупать рубли за евро и доллары. А где они возьмут эти рубли? Банковская система у нас тоже находится под санкциями и не может им обменять доллары и евро на рубли. А как тогда быть?» — сказал Арефьев.

Надо будет обходные пути искать уже через другие страны для того, чтобы можно было продать рубли за евро и доллары, потому что хотим мы, не хотим, но у нас основным потребителем нефти и газа является все-таки Западная Европа Николай Арефьев Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике

Собеседник издания добавил, что российский бюджет пока не пострадает, так как средства можно будет брать из Фонда национального благосостояния.

Ранее опрошенные «Лентой.ру» экономисты рассказали о том, как теперь в России будет определяться курс рубля, как ограничения скажутся на ценах, что будет с долларом и евро и стоит ли теперь хранить в них деньги.

12 июня министерство финансов США ввело санкции против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Последний выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Мосбиржа сообщила, что прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках.

