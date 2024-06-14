Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 14 июня 2024Бывший СССР

В Ереване свернули палаточный лагерь противников Пашиняна

В Ереване свернули палаточный лагерь участников акции за отставку Пашиняна

Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

В Ереване свернули палаточный лагерь участников протестной акции, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Отмечается, что собирать палаточный лагерь протестующие начали поздно вечером 13 июня. К настоящему моменту по проспекту Маршала Баграмяна восстановлено автомобильное движение.

13 июня сообщалось, что протестующие против Пашиняна устроили шествие по Еревану. Утром они собрались у здания правительства Армении, после чего двинулись маршем по городу во главе с лидером движения «Тавуш во имя родины» архиепископом Армянской православной церкви Багратом Галстаняном.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      Загранпаспорт подорожает для россиян

      Стало известно о проблемах Сафонова с получением французской визы

      В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

      Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку

      Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

      Орбан оценил значение выборов в Европарламент

      В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

      Новый министр обороны увидел необходимость упорядочить поставки техники на фронт

      Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше