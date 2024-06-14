В Ереване свернули палаточный лагерь противников Пашиняна

В Ереване свернули палаточный лагерь участников акции за отставку Пашиняна

В Ереване свернули палаточный лагерь участников протестной акции, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает РИА Новости.

Отмечается, что собирать палаточный лагерь протестующие начали поздно вечером 13 июня. К настоящему моменту по проспекту Маршала Баграмяна восстановлено автомобильное движение.

13 июня сообщалось, что протестующие против Пашиняна устроили шествие по Еревану. Утром они собрались у здания правительства Армении, после чего двинулись маршем по городу во главе с лидером движения «Тавуш во имя родины» архиепископом Армянской православной церкви Багратом Галстаняном.