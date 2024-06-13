В Ереване протестующие устроили шествие во главе с Галстаняном

В Ереване протестующие против премьер-министра Армении Никола Пашиняна устроили шествие по городу. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в 9 утра (08:00 по мск), протестующие собрались у окруженного полицейскими здания правительства. Спустя полтора часа они двинулись шествием по городу во главе с лидером движения «Тавуш во имя родины» архиепископом Армянской православной церкви Багратом Галстаняном.

Ранее стало известно, что вечером 12 июня в ходе столкновений у здания Национального собрания (парламента) Армении пострадал 101 человек, среди них — протестующие и полицейские.

Позднее премьер-министр республики Никол Пашинян обвинил представителей оппозиции в попытке нападения на парламент.