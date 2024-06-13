Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 13 июня 2024Бывший СССР

Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

Премьер Армении Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

Представители оппозиции в Армении в ходе акций протеста 12 июня пытались напасть на парламент страны. В атаке на государственность республики протестующих обвинил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Полиция защищала законодательный институт Армении, полиция защищала государственность Армении», — заявил политик.

Он отметил, что, по его мнению, силовые структуры республики выбрали корректную стратегию реагирования на незаконные действия участников протестных акции, и выразил уверенность, что в будущем эта стратегия не претерпит изменений.

9 июня лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Армянской православной церкви Баграт Галстанян призвал представителей оппозиции выйти на четырехдневный протест. Участники акций гражданского неповиновения выступают за отставку правительства республики во главе с Пашиняном на фоне решения о передаче Азербайджану четырех приграничных сел в рамках урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что в результате столкновений у здания Национального собрания Армении вечером 12 июня пострадал 101 человек. Среди пострадавших есть как протестующие, так и полицейские.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

      В России произошло сильное землетрясение

      Пашинян объяснил невозможность своего визита в Белоруссию

      В России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика

      В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть

      Билли Айлиш стала жертвой популярного дейтингового тренда

      В России начали розыск телеведущей Лазаревой по уголовной статье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше