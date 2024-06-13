Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

Премьер Армении Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность

Представители оппозиции в Армении в ходе акций протеста 12 июня пытались напасть на парламент страны. В атаке на государственность республики протестующих обвинил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Протестующие пытались силой прорвать полицейскую цепь, чтобы напасть на парламент. Полиция защищала законодательный институт Армении, полиция защищала государственность Армении», — заявил политик.

Он отметил, что, по его мнению, силовые структуры республики выбрали корректную стратегию реагирования на незаконные действия участников протестных акции, и выразил уверенность, что в будущем эта стратегия не претерпит изменений.

9 июня лидер движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Армянской православной церкви Баграт Галстанян призвал представителей оппозиции выйти на четырехдневный протест. Участники акций гражданского неповиновения выступают за отставку правительства республики во главе с Пашиняном на фоне решения о передаче Азербайджану четырех приграничных сел в рамках урегулирования конфликта.

Ранее стало известно, что в результате столкновений у здания Национального собрания Армении вечером 12 июня пострадал 101 человек. Среди пострадавших есть как протестующие, так и полицейские.