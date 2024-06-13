В Армении в столкновениях у здания парламента пострадали больше сотни человек

В Армении в столкновениях у здания Национального собрания пострадал 101 человек

В ходе столкновений у здания Национального собрания (парламента) Армении вечером 12 июня пострадал 101 человек. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава республики, передает ТАСС.

Среди пострадавших есть как протестующие, так и полицейские. Уточняется, что госпитализированы 16 человек. Остальные 85 были выписаны после оказания первой помощи.

12 июня сообщалось, что полиция применила шумовые гранаты в отношении протестующих возле здания парламента в Ереване. Факт их использования также подтвердил спикер Нацсобрания Ален Симонян.

9 июня лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал граждан страны собраться на массовые четырехдневные акции протеста. По его словам, в списке требований оппозиции остается отставка правительства Армении.