В Армении в отношении протестующих начали применять шумовые гранаты

Полиция Армении начала применять шумовые гранаты в отношении протестующих

Возле здания парламента Армении полиция применила шумовые гранаты в отношении протестующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию протестов.

На ней, как утверждается, видны пострадавшие демонстранты. Факт применения шумовых гранат подтвердил спикер парламента Ален Симонян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика хочет выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, сроки еще не определены. В МИД эту информацию опровергли, заявив, что Пашинян сказал, что страна решит, когда выйти из организации.

В феврале армянский премьер заявлял о заморозке Арменией участия в ОДКБ. Он обвинил организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахской проблемы.