Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:19, 12 июня 2024Бывший СССР

В Армении в отношении протестующих начали применять шумовые гранаты

Полиция Армении начала применять шумовые гранаты в отношении протестующих

Фото: Александр Патрин / ТАСС

Возле здания парламента Армении полиция применила шумовые гранаты в отношении протестующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию протестов.

На ней, как утверждается, видны пострадавшие демонстранты. Факт применения шумовых гранат подтвердил спикер парламента Ален Симонян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что республика хочет выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его словам, сроки еще не определены. В МИД эту информацию опровергли, заявив, что Пашинян сказал, что страна решит, когда выйти из организации.

В феврале армянский премьер заявлял о заморозке Арменией участия в ОДКБ. Он обвинил организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахской проблемы.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Мосбиржа объявила о прекращении торгов долларом и евро. Как теперь россияне смогут покупать и продавать валюту?

      В Армении в отношении протестующих начали применять шумовые гранаты

      США отреагировали на учения России в Карибском бассейне

      Победитель Олимпиады-1960 и чемпион НБА умер в 86 лет

      В Белом доме высказались о словах Путина о возможной помощи противникам Запада

      Полковник оценил изменения силы США со времен Карибского кризиса

      В США объяснили введение новых антироссийских санкций

      Россиянам объяснили порядок обмена долларов и евро после новых санкций

      Немецкий депутат после переезда в Россию выиграла выборы в Гамбурге

      Анонсировано подписание соглашения между Байденом и Зеленским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше