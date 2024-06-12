В МИД Армении опровергли информацию о выходе страны из ОДКБ

Глава МИД Армении Мирзоян: премьер Пашинян не говорил о выходе страны из ОДКБ

Министр иностранных дел (МИД) Армении Арарат Мирзоян опроверг информацию о выходе страны из ОДКБ, заявив, что премьер-министр республики Никол Пашинян об этом не говорил, передает ТАСС.

«Премьер-министр Армении не сказал, что мы выходим из ОДКБ, премьер-министр Армении сказал, что мы решим, когда выйти, но назад не вернемся», — заявил Мирзоян на заседании в парламенте.

Так глава дипломатического ведомства прокомментировал слова Пашиняна, отвечавшего на вопрос оппозиционного депутата, почему Армения выражает недовольство ОДКБ, однако не выходит из организации.

«Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем. Как вы думаете, какой следующий шаг, можем ли мы вернуться назад? Не беспокойтесь», — заявлял Пашинян.

В феврале армянский премьер заявил о заморозке Арменией участия в ОДКБ. Он обвинил организацию в том, что она не помогла стране в решении карабахской проблемы.