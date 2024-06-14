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17:53, 14 июня 2024Мир

В Европарламенте задумали создание новой правой супергруппы

Депутат Хайдер: в ЕП задумались о слиянии двух правых фракций в супергруппу

Фото: Christian Hartmann / Reuters

В Европейском парламенте (ЕП) задумались о создании новой «супергруппы» через слияние двух правых фракций «Европейские консерваторы и реформисты» (ЕКР) и «Идентичность и демократия», что сделает ее второй по величине силой в законодательном органе. Об этом заявил депутат от Австрийской партии свободы Роман Хайдер, передает РИА Новости.

«Как вы знаете, у нас есть общая группа с "консерваторами и реформистами" в Совете Европы. Так почему бы и не в ЕП? Мы работаем над этим, и через три недели мы увидим результат», — рассказал парламентарий.

Хайдер подчеркнул, что позиции двух правых фракций окрепли, так как к ним добавились депутаты из таких стран, как Португалия и Хорватия. Кроме того, обе силы рассматривают возможности привлечь на свою сторону часть независимых депутатов, численность которых по итогам голосования выросла.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что результаты выборов в ЕП показали популярность идей мира и обреченность взглядов политиков, призывающих к эскалации украинского конфликта.

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