Орбан оценил значение выборов в Европарламент

Kossuth: Орбан заявил, что выборы в ЕП показали популярность идей мира

Результаты выборов в Европарламент (ЕП) показали популярность идей мира и обреченность на провал тех политиков, кто призывает к эскалации украинского конфликта. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европейцы этого не хотят, не хотят войны. И чем больше европейские правительства принуждают к поддержке войны, тем больше дестабилизируют политическую ситуацию в этих европейских странах», — сказал он, назвав волю европейцев на выборах «очень четким сигналом европейским руководителям».

«Друг, если ты не на стороне мира, ты провалишься», — добавил венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что выборы в ЕП позволили «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне.