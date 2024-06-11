Орбан оценил прошедшие выборы в Европарламент

Орбан: на выборах в ЕП получилось замедлить поезд, ведущий Европу к войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что выборы в Европарламент прошли так, как он планировал. В итоге получилось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне, отметил политик в интервью телеканалу М1.

«В ходе кампании я говорил только о том, что выборы в Европарламент — это возможность замедлить или остановить все более быстрое сползание европейских политиков в войну. Сначала в Европе, потом в США», — отметил Орбан.

По словам венгерского премьера, выборы прошли как «планировали и хотели». Он подчеркнул, что во Франции, «которая наиболее решительно выступала за войну, произошло настоящее политическое землетрясение».

Виктор Орбан также добавил, что теперь необходимо дождаться момента, когда Дональд Трамп вновь станет главой США, «и тогда наступит мир».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что партии правых популистов «наступают на пятки» ведущим политическим силам по итогам выборов в Европейский парламент. При этом Песков подчеркнул, что правые популистские силы набирают силу и в будущем будут укреплять свое влияние в институтах Европейского союза.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц отметил плохие результаты входящих в правящую коалицию социал-демократов (СДПГ), «Зеленых» и свободных демократов на прошедших выборах в ЕП.

С 6 по 9 июня в Европейском союзе (ЕС) состоялись выборы в Европарламент.