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13:53, 14 июня 2024Россия

В Госдуме предложили вынести на обсуждение проект закона о выдворении мигрантов

Законопроект о выдворении мигрантов предложили рассмотреть в Госдуме 18 июня

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Комитет Госдумы по законодательству и государственному строительству рекомендовал принять в первом чтении проект закона о правилах выдворения иностранных граждан. Об этом сообщает «Российская газета».

Рассмотрение документа предложено назначить на 18 июня. Ранее его одобрили думские комитеты по безопасности и делам СНГ.

Предложенные авторами проекта закона изменения предусматривают, в частности, введение нового режима высылки мигрантов с аннулированием документов, дающих им право находиться в России. Помимо этого, предполагается запретить иностранцам переезжать из одного региона в другой, приобретать имущество и заключать брак. Также предусмотрено сокращение разрешенного срока пребывания иностранцев в России со 180 до 90 дней в году.

Ранее в Госдуму был внесен проект закона об увеличении срока проживания в России для получения гражданства. Авторы документа предложили продлить до двух лет обязательный для получения вида на жительства срок проживания в России, а также до восьми лет — срок с момента его выдачи до подачи заявления на гражданство. Таким образом, мигрантам, претендующим на российский паспорт, придется прожить в стране не менее 10 лет.

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      Алан Босиков
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