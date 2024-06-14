В Госдуме призвали ВСУ начать «крестовый поход» против НАТО

Депутат Шеремет призвал ВСУ начать «крестовый поход» против НАТО

Вооруженным силам Украины (ВСУ) вместе с командованием следует начать «крестовый поход» против Североатлантического альянса (НАТО). С таким призывом выступил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

«Именно НАТО спровоцировало братоубийственную войну и принесло разруху на Украину. У командования ВСУ есть шанс положить конец варварской политики американцев и начать свой "крестовый поход" против НАТО. Сегодня НАТО — главный враг для мирного и процветающего будущего Украины», — сказал Шеремет.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американо-украинское соглашение по безопасности не предусматривает отправку войск США на Украину.

Американская газета The New York Times писала, что войска государств НАТО могут отправиться на Украину для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

