В Италии арестовали предполагаемого пособника в побеге Артема Усса

Полиция Италии задержала Дмитрия Чиракадзе, обвиняемого в пособничестве Уссу

Полиция Италии задержала сооснователя компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе, предполагаемого пособника в побеге из-под ареста Артема Усса. Об этом сообщает агентство Ansa.

Отмечается, что сын сенатора и бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса обвиняется американскими властями в мошенничестве, в том числе при продаже нефти из Венесуэлы. Весной 2023 года Усса-младшего задержали в Италии по запросу США, но он бежал из-под домашнего ареста в Россию.

«Задержанный 54-летний Дмитрий Чиракадзе подозревается в планировании побега. Считается, что он был руководителем банды, которая фактически помогла Уссу сбежать, трое из ее членов были арестованы», — говорится в материале.

Ранее Усс-младший назвал абсолютно внезапным свой побег из-под ареста в Италии. По словам бизнесмена, его семья непричастна к оплате «покупки услуг» за побег.