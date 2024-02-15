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03:57, 15 февраля 2024Мир

Россиянин Артем Усс рассказал о побеге из-под ареста в Италии

РБК: Артем Усс назвал абсолютно внезапным свой побег из-под ареста в Италии
Архивное фото

Архивное фото. Karl-Heinz Schein / http://imagebroker.com / Global Look Press

Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем рассказал о своем побеге из-под ареста в Италии. Об этом он заявил в интервью РБК.

По его словам, все случилось «абсолютно внезапно». В беседе Усс опроверг причастность его семьи к оплате за «покупку услуг» за побег. Подобные слухи он назвал смехотворными. «Я бизнесмен, а не герой "бондианы"», — добавил Усс.

При этом он не стал называть организаторов побега.

В марте 2023 года задержанный в Италии Артем Усс совершил побег из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет. Накануне в Милане было принято решение о его экстрадиции в США. При этом еще в январе того же года предприниматель захотел быть экстрадированным в Россию, где против него заведено дело по обвинениям в мошенничестве.

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      Марина Совина
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