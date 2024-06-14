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18:16, 14 июня 2024Бывший СССР

В Кремле ответили на обвинения Зеленского в выставлении ультиматума

Песков: мирная инициатива России — конструктивное предложение, а не ультиматум

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Инициатива президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине — это конструктивное предложение, направленное на достижение мира. Так на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес Москвы по поводу выставления ультиматума отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это именно мирная инициатива. (...) И здесь просто украинской стороне нужно задуматься, это действительно мирное предложение Путина», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что новый раунд переговоров между Киевом и Москвой должен учитывать сложившиеся геополитические обстоятельства, в частности, четыре новых российских региона.

Ранее Владимир Зеленский назвал предложение по урегулированию конфликта с Россией ультиматумом. По его словам, в озвученных инициативах нет новых предложений.

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      Глеб Палехов
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