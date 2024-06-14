В летевшем из Грузии в Россию самолете сработал сигнал о столкновении с землей

В летевшем из Тбилиси в Минводы самолете сработал сигнал о столкновении с землей

В летевшем из Грузии в Россию самолете авиакомпании «Азимут» сработал сигнал о столкновении с землей. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Тбилиси в Минводы Sukhoi Superjet 100 в четверг, 13 июня. При заходе на посадку пилоты доложили о срабатывании системы предупреждения об угрозе столкновения с землей на высоте 2000 метров.

Несмотря на произошедшее, посадка прошла благополучно. Никто из пассажиров рейса не пострадал.

Ранее летевший в Сочи самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился с направлявшимся в популярный курортный город из Новосибирска Airbus 320 в пятницу, 14 июня. Экипаж сообщил о больном пассажире на борту и подал сигнал срочности в небе.

