В ЛНР рассказали о стягивании ВСУ резервов под Волчанск

Марочко: ВСУ стягивают резервы под Волчанск для контрнаступления

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают резервы для контрнаступления. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, ВСУ ведут переброску личного состава и вооружения под Волчанск из районов Рубежного. Там, объяснил Марочко, украинские войска имеют в нескольких местах сосредоточения техники и живой силы.

Подполковник НМ ЛНР в отставке отметил, что чаще всего ВСУ проводят передислокацию небольших групп по ночам. Для этого Вооруженные силы Украины в том числе используют артиллерию, которая открывает огонь для отвлечения внимания.

Марочко также сообщил о разработке ВСУ новых боеприпасов для дронов в Харьковской области. По его словам, на относительном удалении от линии боевого соприкосновения работают конструкторы, которые намерены разработать осколочные, осколочно-фугасные бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы.

