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08:24, 14 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о разработке новых боеприпасов для дронов ВСУ

Марочко: ВСУ разрабатывают новые боеприпасы для дронов в Харьковской области

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинские технические специалисты разрабатывают новые боеприпасы для дронов. Об этом заявил военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На относительном удалении от линии боевого соприкосновения в Харьковской области работает группа украинских конструкторов, в задачи которых входит разработка унифицированных штатных боеприпасов для беспилотной авиации», — проинформировал он.

Марочко уточнил, что конструкторы намерены разработать осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы. Кроме того, по его словам, специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли за основу несколько кустарных наработок для разработки специализированных снарядов, чтобы бороться с дронами.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ несколько суток безуспешно атаковали позиции российских войск на харьковском направлении. Как он утверждал, украинские силы пытались контратаковать в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы.

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      Кристина Есикова
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