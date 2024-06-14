В ЛНР заявили о разработке новых боеприпасов для дронов ВСУ

Марочко: ВСУ разрабатывают новые боеприпасы для дронов в Харьковской области

Украинские технические специалисты разрабатывают новые боеприпасы для дронов. Об этом заявил военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко Андрей Марочко, передает ТАСС.

«На относительном удалении от линии боевого соприкосновения в Харьковской области работает группа украинских конструкторов, в задачи которых входит разработка унифицированных штатных боеприпасов для беспилотной авиации», — проинформировал он.

Марочко уточнил, что конструкторы намерены разработать осколочные, осколочно-фугасные, бронебойные, зажигательные и дымовые боеприпасы. Кроме того, по его словам, специалисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) взяли за основу несколько кустарных наработок для разработки специализированных снарядов, чтобы бороться с дронами.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ несколько суток безуспешно атаковали позиции российских войск на харьковском направлении. Как он утверждал, украинские силы пытались контратаковать в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Волчанск и Липцы.