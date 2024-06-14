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16:33, 14 июня 2024Мир

В НАТО поддержали идею ограничить перемещение дипломатов из России

Столтенберг поддержал идею ограничить перемещение дипломатов России в Евросоюзе
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал идею об ограничении перемещения российских дипломатов на территории стран Европейского союза (ЕС). Об этом он сообщил во время на пресс-конференции по итогам заседания глав Минобороны стран альянса в Брюсселе, передает ТАСС.

«Ограничить движение этих "офицеров разведки" России — это то, что уже применялось раньше. Мы приветствуем дальнейшие действия союзников, которые дальше ограничивают движение офицеров российской разведки», — подчеркнул генсек военного блока.

Столтенберг напомнил о том, что страны альянса активно сотрудничают по вопросу обмена сведениями, касающимися «российской угрозы». Он заявил, что в скором времени в НАТО усилят безопасность основных инфраструктурных объектов, чтобы продолжить борьбу с сотрудниками российских разведывательных служб.

Ранее Столтенберг заявил, что озвученное президентом России Владимиром Путиным условие для мира на Украине является средством достижения целей Москвы. По его словам, это связано с тем, что Украина будет вынуждена отдать больше территорий, чем уже заняла Россия.

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      Наталья Анисеева
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