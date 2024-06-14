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15:40, 14 июня 2024Мир

В НАТО согласовали новые ограничения против России

Столтенберг: министры обороны НАТО согласовали новые ограничения против России

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министры обороны Североатлантического альянса согласовали новые ограничения против России в ответ на якобы акты саботажа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова передает Reuters.

«Сегодня министры обороны согласовали ряд мер против России, которые будут применяться индивидуально и коллективно», — сообщил генсек на пресс-конференции по итогам встреч глав оборонных ведомств в Брюсселе с 13 по 14 июня.

Он добавил, что предполагается увеличение обмена данных между разведслужбами, усиление защиты критической инфраструктуры стран альянса, а также введение ограничений в отношении российской разведки.

Ранее Столтенберг заявил, что страны-участницы НАТО будут преследовать российских шпионов в ответ на якобы диверсии со стороны Москвы. Он также добавил, что встреча министров обороны НАТО в Брюсселе рассмотрит якобы «российскую кампанию враждебных действий против союзников по альянсу».

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      Дарья Устьянцева
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