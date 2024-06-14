В работе «Авито» произошел сбой

В «Авито» сообщили, что сбой в работе сайта связан с плановыми работами

Россияне пожаловались на сбой в работе сайта сервиса объявлений «Авито». В компании прокомментировали неполадки в работе сайта в разговоре с ТАСС.

В пресс-службе компании сообщили агентству, что на сайте проводятся плановые работы по улучшению сервиса. Из-за этого, подчеркнули в «Авито», некоторые функции могут быть недоступны пользователям.

Позднее в компании компания сообщила «Ленте.ру», что работа сервиса восстановлена. «Тот случай, когда переборщили с безопасностью — поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов», — заявили в «Авито».

О том, что в работе сервиса произошел сбой, стало известно ранее. В частности, они отмечали трудности со входом на сайт и в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8 июня сообщалось, что массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи жаловались на невозможность отправить сообщения и обновить информацию в каналах.