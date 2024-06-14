Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:44, 14 июня 2024Интернет и СМИ

В работе «Авито» произошел сбой

В «Авито» сообщили, что сбой в работе сайта связан с плановыми работами

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Россияне пожаловались на сбой в работе сайта сервиса объявлений «Авито». В компании прокомментировали неполадки в работе сайта в разговоре с ТАСС.

В пресс-службе компании сообщили агентству, что на сайте проводятся плановые работы по улучшению сервиса. Из-за этого, подчеркнули в «Авито», некоторые функции могут быть недоступны пользователям.

Позднее в компании компания сообщила «Ленте.ру», что работа сервиса восстановлена. «Тот случай, когда переборщили с безопасностью — поставили слишком агрессивные настройки на защиту сервисов», — заявили в «Авито».

О том, что в работе сервиса произошел сбой, стало известно ранее. В частности, они отмечали трудности со входом на сайт и в личный кабинет. Больше всего жалоб поступило из Москвы и Московской области, а также из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8 июня сообщалось, что массовый сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Пользователи жаловались на невозможность отправить сообщения и обновить информацию в каналах.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      В Шебекино после обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки. Люди находятся под завалами, есть погибшие и раненые

      Россиянам пообещали призы за предсказание результатов матчей Евро-2024

      Переехавшая в российский город семья канадцев выбрала участок для фермы

      Экс-глава отделения по борьбе с коррупцией УМВД Саратова вымогал взятку и был осужден

      Профицит счета текущих операций России начал сокращаться

      Россиянина задержали за посты в соцсетях с призывами к терроризму

      Пентагон заверил в отсутствии планов по расширению НАТО

      Генерала СК российского региона освободили от должности

      В Запорожской области рассказали о потерях украинской артиллерии

      В России подорожал бензин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше