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16:06, 14 июня 2024Силовые структуры

В России пресекли канал легализации иностранцев и задержали четырех подозреваемых

В Москве задержали подозреваемых в легализации иностранцев на территории РФ

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли канал легализации иностранцев, незаконно находящихся на территории России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, организованная группа действовала на протяжении полутора лет. Члены этой группы изготавливали фиктивные трудовые договоры и осуществляли незаконную постановку мигрантов на учет, направляя уведомления о заключении этих договоров через портал госуслуг.

Всего на территории Московского региона и Смоленской области были задержаны четверо подозреваемых. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ. В настоящее время двое фигурантов находятся под стражей, а двое других — под домашним арестом. Во время обысков в офисе и квартире, где проживали нарушители миграционного законодательства, были изъяты документы, печати и электронные носители информации.

Ранее столичный главк МВД России раскрыл количество выдворенных из РФ с территории Москвы за четыре месяца иностранцев.

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      Олеся Мицкевич
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