В России расширили границы поставляющего за рубеж сжиженный газ порта

В России расширили границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области

В России расширили границы морского порта Усть-Луга в Ленинградской области — одного из основных транспортных узлов, откуда российский сжиженный природный газ (СПГ) поставляется за рубеж. Об этом сообщают в пресс-службе правительства РФ.

Границы порта расширили за счет дополнительных территорий и участков акватории. Здесь построят объекты инфраструктуры для работы универсального морского терминала мощностью 13 миллионов тонн грузов в год. В их числе — дополнительная якорная стоянка, которая расширит возможности порта по обслуживанию судов и повысит безопасность судоходства.

«Решение будет способствовать развитию порта и созданию новых перевалочных мощностей», — отметили в кабмине.

В рамках соглашения, которое было подписано губернатором Александром Дрозденко и гендиректором «УК Глобал Портс» Альбертом Лихолетом, инвестиции в развитие портовой инфраструктуры Ленобласти составят около 50 миллиардов рублей. К 2033 году в Усть-Луге возведут вторую и третью очереди терминала по перевалке грузов мощностью до 25 миллионов тонн.

В январе на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге, произошел пожар. В сети было опубликовано видео, запечатлевшее, как над предприятием пролетает БПЛА. Отгрузку нефти с терминала восстановили ближе к концу февраля.