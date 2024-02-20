Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
22:26, 20 февраля 2024Экономика

В порту Усть-Луга возобновили отгрузку нефтепродуктов

«Новатэк» начал отгрузку нефтепродуктов из терминала в Усть-Луге
СюжетПожары в России

Фото: Head of Administration of Kingiseppsky District of Leningrad Region Yuri Zapalatsky Telegram channel / Reuters

«Новатэк» возобновил отгрузку нефтепродуктов из терминала в Усть-Луге после пожара. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов, передает «Интерфакс».

Он заверил, что все неполадки были устранены. «Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — приводит издание слова министра.

Ночью 21 января на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге, произошел пожар. В сети было опубликовано видео, запечатлевшее, как над предприятием пролетает дрон самолетного типа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

      Мать случайно переехала семилетнего сына

      Нидерланды одобрили планы по выборам президента России в Гааге

      Испанская полиция подтвердила убийство летчика-перебежчика Кузьминова

      Кулеба рассказал об усталости украинцев от боевых действий

      В Швеции пожаловались на последствия помощи Украине

      США раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций

      Бикини бывшей «Мисс Вселенная» на фото сравнили с подгузником в сети

      Украинского таксиста уволили за просмотр российских сериалов

      Игравший в «Спартаке» бразилец сравнил соотечественников с россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше