В порту Усть-Луга возобновили отгрузку нефтепродуктов

«Новатэк» начал отгрузку нефтепродуктов из терминала в Усть-Луге

«Новатэк» возобновил отгрузку нефтепродуктов из терминала в Усть-Луге после пожара. Об этом сообщил глава Минэнерго России Николай Шульгинов, передает «Интерфакс».

Он заверил, что все неполадки были устранены. «Проблема транспортного хаба на Усть-Луге решилась», — приводит издание слова министра.

Ночью 21 января на газовом терминале компании «Новатэк», расположенном рядом с Морским торговым портом в Усть-Луге, произошел пожар. В сети было опубликовано видео, запечатлевшее, как над предприятием пролетает дрон самолетного типа.