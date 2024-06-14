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00:11, 14 июня 2024Наука и техника

В России разработали квадрокоптер с револьверной системой сброса

Центр «Небесный воин» разработал квадрокоптер с двумя барабанами для ВОГ-17

Фото: Александр Река / ТАСС

Специалисты учебного центра по подготовке операторов дронов «Небесный воин» разработали квадрокоптер с револьверной системой сброса боеприпасов. Об этом руководитель центра с позывным Пастор рассказал ТАСС.

Он отметил, что российский дрон-бомбардировщик создали на базе сельскохозяйственного беспилотника. Аппарат несет два барабана для сброса 16 осколочных гранат ВОГ-17.

Пастор добавил, что пока готов только прототип дрона, но в конце июня он уже отправится на испытания на передовую. Разработчики считают, что дальность действия дрона составит 40 километров, а длительность полета — около часа.

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Также беспилотник планируют использовать в качестве дрона-матки, который будет нести несколько небольших FPV-дронов. Дрон-матка может летать на большей высоте, чем FPV-аппараты, поэтому запущенные с него дроны-камикадзе смогут преодолевать зону действия систем радиоэлектронной борьбы.

Ранее в июне КБ «Стратим» показало на выставке HeliRussia 2024 в Москве дрон «Воробей», который работает на нестандартных частотах. Беспилотник называют аналогом квадрокоптеров Mavic.

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      Даниил Иринин
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