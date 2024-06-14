Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:54, 14 июня 2024Экономика

В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

АКОРТ: средняя наценка на социально значимые товары в России снизилась до 6,11 %

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

За последние три года средняя наценка на социально значимые товары в России снизилась почти втрое и составила около 6 процентов. О подобной динамике заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев. Его слова приводит ТАСС.

Так, по итогам первого квартала 2024 года средняя наценка на социально значимые товары в России снизилась до 6,11 процента, уточнил он. Подобной динамике способствуют в том числе меры ретейлеров для сдерживания увеличения стоимости подобной продукции.

Речь идет о подавлении инфляции за счет собственной маржи, самостоятельное установление допограничений наценок и введение адресных мер социальной поддержки, пояснил Караваев. Однако инициативы по сдерживанию инфляционного давления на покупателей должны исходить не только от самих ретейлеров, но и других участников потребительского рынка, включая поставщиков, заключил эксперт.

К категории социально значимых товаров в России относятся различные виды продукции первой необходимости и повседневного спроса. Традиционно в этот список попадают хлеб, мука, крупы, макароны, а также некоторые категории молочных продуктов. Кроме того, иногда в перечень ключевой продукции попадают недорогие сорта мяса и рыбы.

Ранее комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10 процентов. Это решение объяснили стремлением властей поддержать наиболее нуждающиеся слои населения и обеспечить экономическую доступность ключевых продуктов питания.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      ВКС России нанесли удары по ключевым аэродромам Украины

      Россиянка похитила у собственной фирмы 40 миллионов рублей и спровоцировала ее банкротство

      Захарова заявила о плане Запада нанести стратегическое поражение России

      Загранпаспорт подорожает для россиян

      Стало известно о проблемах Сафонова с получением французской визы

      В России рассказали о ликвидаторе морских дронов

      Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку

      Российские блогеры назвали самые волнующие в 2024 году темы

      Орбан оценил значение выборов в Европарламент

      Налоговая заблокировала счета Ивлеевой из-за многомиллионных долгов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше