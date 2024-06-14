В России заявили о трехкратном снижении наценки на ключевые продукты

АКОРТ: средняя наценка на социально значимые товары в России снизилась до 6,11 %

За последние три года средняя наценка на социально значимые товары в России снизилась почти втрое и составила около 6 процентов. О подобной динамике заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) Игорь Караваев. Его слова приводит ТАСС.

Так, по итогам первого квартала 2024 года средняя наценка на социально значимые товары в России снизилась до 6,11 процента, уточнил он. Подобной динамике способствуют в том числе меры ретейлеров для сдерживания увеличения стоимости подобной продукции.

Речь идет о подавлении инфляции за счет собственной маржи, самостоятельное установление допограничений наценок и введение адресных мер социальной поддержки, пояснил Караваев. Однако инициативы по сдерживанию инфляционного давления на покупателей должны исходить не только от самих ретейлеров, но и других участников потребительского рынка, включая поставщиков, заключил эксперт.

К категории социально значимых товаров в России относятся различные виды продукции первой необходимости и повседневного спроса. Традиционно в этот список попадают хлеб, мука, крупы, макароны, а также некоторые категории молочных продуктов. Кроме того, иногда в перечень ключевой продукции попадают недорогие сорта мяса и рыбы.

Ранее комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10 процентов. Это решение объяснили стремлением властей поддержать наиболее нуждающиеся слои населения и обеспечить экономическую доступность ключевых продуктов питания.