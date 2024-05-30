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15:56, 30 мая 2024Экономика

В Госдуме поддержали ограничение наценки на социально значимые продукты

Комитет Госдумы одобрил ограничение наценки на социально значимые продукты

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Думский комитет по аграрным вопросам поддержал законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Реализация норм, предложенных законопроектом, позволит обеспечить экономическую доступность продуктов питания с учетом приоритетности поддержки наиболее нуждающихся слоев населения», — цитирует агентство отзыв комитета.

Документ, о котором идет речь, был внесен в Госдуму рядом депутатов и сенаторов в феврале 2022 года и пока не дошел до первого чтения. Комментируя его, правительство РФ ранее указало, что введение такого регулирования невозможно без дополнительного контроля на каждом этапе товаропроводящей сети, поэтому проект требует концептуальной переработки.

В комитете Госдумы по защите конкуренции в свою очередь тоже призвали доработать его с кабмином и экспертами. Там согласились с важностью уточнения обязанностей торговых сетей в связи с ценообразованием на ряд продуктов, отметив при этом, что в законопроекте не раскрыт механизм применения госконтроля, в частности «непонятно, к какой цене применяется надбавка (наценка) — к отпускной цене поставщика или производителя».

Согласно действующему законодательству, перечень отдельных видов социально значимого продовольствия устанавливает правительство. При этом оно не регулирует наценку, но вправе при определенных условиях устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок не более трех месяцев.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили, что наценка на социально значимые товары в российских магазинах снизилась с 2021 года более чем в три раза, до 6,4 процента. В ведомстве подчеркнули, что ряд ретейлеров добровольно ограничили наценки на позиции «первой цены» по 25 категориям товаров.

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