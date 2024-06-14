В российском городе неизвестный стрелял из пневматического оружия по детям

В Кузбассе неизвестный открыл огонь из пневматического оружия по детям

В Кемеровской области – Кузбассе следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы из пневматического оружия по детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело завели по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас правоохранители ищут стрелка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, 12 июня на одной из улиц города Топки неизвестный выстрелил в девятилетнюю девочку, гулявшую на улице вместе с шестилетней сестрой. У пострадавшей на плече остался след от пули.

Ранее в Ростовской области 75-летний местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по двум соседкам.

