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08:27, 14 июня 2024Силовые структуры

В российском городе неизвестный стрелял из пневматического оружия по детям

В Кузбассе неизвестный открыл огонь из пневматического оружия по детям

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Кемеровской области – Кузбассе следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы из пневматического оружия по детям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело завели по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Сейчас правоохранители ищут стрелка и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По версии следствия, 12 июня на одной из улиц города Топки неизвестный выстрелил в девятилетнюю девочку, гулявшую на улице вместе с шестилетней сестрой. У пострадавшей на плече остался след от пули.

Ранее в Ростовской области 75-летний местный житель открыл огонь из охотничьего ружья по двум соседкам.

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