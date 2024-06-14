В российском регионе сотрудники ФСБ случайно обнаружили тайник с гексогеном и детонаторами

Под Воронежем сотрудники ФСБ случайно нашли тайник с гексогеном и детонаторами

В Нижнедевицком районе Воронежской области сотрудники ФСБ России во время осмотра местности по другому делу случайно обнаружили тайник с пятью килограммами гексогена и три электродетонатора мгновенного действия, а также радиотехническое устройство, которое срабатывает при тряске. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, найденные в российском регионе боеприпасы были завернуты в полимерную пленку. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ.

По информации следствия, тайник с боеприпасами сделали двое россиян из Белгородской области — 46-летний мужчина и его 23-летний сын. В начале 2023 года в Telegram-канале они познакомились с неким гражданином Украины. Спустя несколько месяцев мужчины договорились о встрече на хуторе Лозовая Рудка, расположенном в Белгородской области. Тогда злоумышленник передал россиянам взрывчатку и взрывное устройство. После этого отец и сын увезли боеприпасы и спрятали их в лесу возле села Кучугуры Воронежской области.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами националистов в Луганской народной республике.