Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в ЛНР

Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами националистов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Схрон был найден в промышленной зоне рядом с одним из населенных пунктов региона. Внутри него находились более десяти гранат Ф-1 и РГД, запалы и взрыватели, противотанковая мина, стрелковое оружие, а также более 2000 патронов.
Все находки, кроме непригодных к транспортировке и эксплуатации боеприпасов, были переданы взаимодействующим органам.
Ранее сотрудники Росгвардии и военной контрразведки ликвидировали схрон Вооруженных сил Украины с оружием иностранного производства в Донецкой народной республике. Тайник был обнаружен на окраине одного из населенных пунктов региона.